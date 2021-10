Lazio, Tacchinardi: "Sarà più difficile dopo la batosta subita a Bologna"

Lazio e Inzaghi per la prima volta faccia a faccia. Il tecnico dell'Inter affronterà per la prima volta da avversario il suo passato nella partita di sabato pomeriggio all'Olimpico. A TMW Radio l'ex difensore Alessio Tacchinardi ha espresso il suo pensiero su come si svilupperà la gara: "Col derby si sono esaltate le qualità di Immobile, l'Inter però non darà campo aperto come la Roma. Ho la sensazione che sarà l'Inter a colpire in ripartenza. Per l'autostima credo che sia più difficile per la Lazio, dopo la legnata con il Bologna".

LAUTARO MARTINEZ - "Lautaro è schierabile contro la Lazio? Si parla col giocatore e si vede. Se se la sente, deve giocare. Oggi è indispensabile, ma dipenderà tutto da come si sente".