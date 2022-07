Lazio, tanti auguri a Marco Di Vaio: l'ex bomber compie 46 anni

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Di Vaio spegne 46 candeline. Nato a Roma e cresciuto nelle giovanili della Lazio, nel corso della sua carriera si è contraddistinto per la sua vena realizzativa. Con la maglia biancoceleste ha debuttato il 29 settembre 1993 in Coppa Uefa. In totale con l'aquila sul petto ha totalizzato 18 presenze e 6 gol tra campionato e coppe. In seguito ha girato per l'Italia e per il mondo vestendo le maglie di Verona, Bari, Salernitana, Parma, Juventus, Valencia, Monaco, Genoa, Bologna e Montreal Impacat. Una volta appesa le scarpette al chiodo ha fatto ritorno nella capoluogo emiliano dove ha iniziato la carriera da dirigente.