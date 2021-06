Lazio, tanti auguri a Miro Klose che oggi spegne 43 candeline

Giornata speciale quella di oggi per Miro Klose che spegne 43 candeline. L'ex campione del Bayern Monaco e della Lazio ha indossato la maglia biancoceleste per ben cinque anni dal 2011 al 2016 lasciando a Roma ricordi indelebili nel cuore dei tifosi. 259 gol in carriera con i club, 71 con la Germania. Klose a Roma ha collezionato 171 presenze e realizzato 63 gol.

Calciomercato Lazio, le richieste di Sarri: sogno Loftus-Cheek, la difesa va sistemata. E in attacco...

Lazio-Sarri, l’ansia dei tifosi: “Sto già alla decima sigaretta…”

TORNA ALLA HOME