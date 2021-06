Calciomercato Lazio, le richieste di Sarri: sogno Loftus-Cheek, la difesa va sistemata. E in attacco...

Manca l'annuncio ufficiale ma nel giro di poche ore Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore della Lazio. Un sogno pronto a diventare realtà con una squadra pronta a plasmarsi in base ai dettami del tecnico ex Napoli, Chelsea e Juventus. Per farlo però, dovrà intervenire massicciamente sul mercato. A partire dal centrocampo, dove Sarri ha chiesto un mediano di qualità. Nelle sue esperienze lo ha sempre avuto: Vecino all'Empoli, Allan al Napoli, Kantè al Chelsea infine Matuidi alla Juventus. Per questo alla Lazio è stato accostato prepotentemente nelle ultime ore Loftus-Cheek, centrocampista inglese massiccio, un metro e 91 di altezza, 25 anni. Sarri lo conosce bene per averlo allenato al Chelsea, società che detiene ancora il suo cartellino nonostante l'anno di prestito al Fulham. Tare lo aveva inseguito già due anni fa, per cautelarsi in caso di una possibile partenza di Milinkovic-Savic. Ha un ingaggio molto oneroso, il Chelsea non farà sconti. Va quindi considerato a tutti gli effetti un sogno, anche se con la formula del prestito il suo sbarco nella Capitale non appare così impossibile, riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei.



GLI ALTRI REPARTI - Sarri ha chiesto anche un difensore, un terzino sinistro, due centrocampisti e almeno un esterno offensivo. Da giorni si parla di Hysaj (terzino sinistro) e Maksimovic (come difensore centrale). Entrambi si svincoleranno dal Napoli a parametro zero e rappresentano un'occasione di mercato da non perdere. L'albanese ha tantissime richieste, soprattutto da Fiorentina, Roma e Milan. Tare e Sarri però sono una carta importante da giocare per provare a convincerlo. Per l'esterno d'attacco Insigne sembra improbabile per costi ma soprattutto perchè il Napoli non vuole vendere il suo capitano. Ieri è spuntata la pista Politano, che verrà riscattato dal Napoli dopo il prestito biennale, per una cifra intorno ai 20 milioni di euro.