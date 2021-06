Lazio-Sarri, l’ansia dei tifosi: “Sto già alla decima sigaretta…”

Un’attesa spasmodica, viscerale, mai domata. Il tifo diventa un mix di emozioni quando c’è da aspettare. È quello che sta accadendo in casa Lazio. Sui social, da giorni si parla solo dell’arrivo di Maurizio Sarri. Una sigaretta era la reazione minimal. Come dire: ci crediamo, ma nemmeno troppo. Poi quelle sigarette diventano a migliaia, sparse nel mondo dell’internet biancoceleste, man mano che la trattativa entra nel vivo. Adesso solo commenti, battute, post, foto per annunciare il nuovo allenatore della Lazio. Sarri fa già sognare: “Mi fa male il dito a forza di premere il tasto refresh sul telefono per vedere gli aggiornamenti, ma non vedo l'ora”.

LAZIO, CHE ATTESA PER SARRI - L’annuncio era atteso nel weekend, poi è slittato tutto. E così l’ansia si è fatta tagliente e si è insinuata nelle teste felici dei tifosi. “Si è rotto il fax pure ‘sta volta, vedrai che alla fine salta tutto!”. In casa biancoceleste qualche affare bloccato in extremis c’è stato, ma certi meccanismo, che sfuggono dai normali ragionamenti extra-calcistici, fanno parte del gioco (maledetto!). Con Inzaghi, ad un passo dal sì per il rinnovo, è accaduto tutto e il contrario di tutto. “Da stamattina ho già fumato dieci sigarette, aspetto e spero questo benedetto annuncio. Non se ne può più”. Sono appena le nove. Che poi i giorni veri di trattativa non sono tantissimi, eppure non passano mai. I meme impazzano, uno dei più condivisi è quello con la “protagonista anziana” del film Titanic. Foto ripresa da una scena: “Sono 84 anni che aspetto”. Giù a ridere, che fa bene alla salute e stempera la tensione. Il traguardo ormai è vicino, qualcuno la butta pure sulla poesia: “Famme sogna’, er Comandante sta pe’ arrivà”.