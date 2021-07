Lazio, tanti auguri a Paolo Di Canio che oggi spegne 53 candeline

Giornata speciale quella di oggi per uno dei simboli della storia della Lazio e anche del West Ham. Oggi Paolo Di Canio spegne 53 candeline. Due esperienze con l'aquila sul petto: la prima dal 1987 al 1990. Poi il ritorno, quattordici anni dopo dal 2004 al 2006 con quello storico gol nel derby che verrà ricordato per sempre insieme a quel dito puntato e alla corsa verso la Curva Sud. Mai banale e personaggio senza peli sulla lingua, in campo così come in tv. Auguri!

