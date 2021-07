Lazio, Luis Alberto è un caso: ecco le mosse della società

RASSEGNA STAMPA - Neanche il tempo di iniziare e in casa Lazio c'è già una situazione da disinnescare. Luis Alberto non si è presentato per le visite mediche di rito in Paideia. Nonostante i tentativi di minimizzare della società, il calciatore è in ritardo di due giorni sulla tabella di marcia predefinita. Lo si attende nelle prossime ore, ma c'è anche chi ipotizza un suo sbarco a Roma tra il 14 e il 15 luglio. Un atteggiamento che è piaciuto poco alla società che ha intenzione di multarlo. Secondo la consueta rassegna stampa di Radiosei, Igli Tare avrebbe parlato con la scuderia che gestisce il calciatore per provare a ricucire. La volontà è quella di far lavorare Sarri in tranquillità, senza dover subito intervenire sui singoli.

PRECEDENTI - Non è la prima volta che lo spagnolo esagera con dichiarazioni e atteggiamenti in campo, ma soprattutto fuori. Lo scorso anno, dopo l'annuncio dell'aereo, fecero discutere le sue dichiarazioni su Twitch sui presunti ritardi negli stipendi pagati. I fatti gli hanno sempre dato torto, ma il 29enne continua a disfare quanto di buono fa sul terreno di gioco.Ma cosa c'è dietro i suoi atteggiamenti?

FUTURO - Il numero dieci avrebbe fatto sapere indirettamente di voler partire per giocare la Champions forse per provare a convincere Luis Enrique a convocarlo per il Mondiale del prossimo anno. Richiesta non ufficialmente esposta alla società che lo considera, così come Sarri, al centro del progetto. La Lazio non intende farlo partire se non per una cifra tra i 50 e i 60 milioni. Difficile pensare che un club possa spingersi a tanto, possibile però che ci sia anche una squadra dietro l'atteggiamento del Mago. Un club che lavora dietro le quinte per provare a far abbassare le richieste. In Spagna si è parlato di Villarreal, Atletico Madrid (che prima deve vendere Saul), Real Madrid e perfino del ritorno al Siviglia, ma nessuna pista appare concreta. L'Inter ha accolto Calhanoglu, mentre la Juventus è concentrata su Locatellli. Resta il Milan che, però, non può avvicinarsi alle cifre chieste dalla Lazio e potrebbe offrire solo delle contropartite. Insomma non esistono vere pretendenti per lui pronte ad accontentare le richieste bianocelesti.

RINNOVO - La speranza è che nelle prossime ore il giocatore possa presentarsi per le visite e partire così con la squadra per Auronzo. La famiglia si trova a Valencia in vacanza e la moglie ieri è andata al concerto di Camilo, famoso cantante spagnolo, in compagnia di due amiche. Chissà se c'era anche Luis o se era rimasto con i figli. Fatto sta che tutti lo aspettano nella Capitale. Si è parlato anche dell'ipotesi che dietro la sua bravata ci sia la voglia di ottenere un ritocco al ricco contratto firmato a ottobre. L'accordo prevede una durata fino al 2025 e ricchi bonus che possono portare il numero dieci a guadagnare fino a 4 milioni. Nell'ultima stagione non tutti gli obiettivi sono stati centrati e quindi la cifra è stata più bassa. Vista l'abbondanza della rosa, le tante mosse da fare sul mercato, i rinnovi di Luiz Felipe, Marusic e Strakosha da fare e l'indice di liquidità che incombe, difficile che la società lo possa accontentare. Inoltre, conoscendo Lotito, sicuramente non è questo il modo di approcciarsi per ottenere un ritocco sull'ingaggio. Cosa accadrà ora?