Calciomercato Lazio, ecco quando tornerà Luis Alberto: quattro club sulle sue tracce

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La nuova Lazio di Maurizio Sarri è pronta a partire per Auronzo di Cadore, ma si è aperto subito un caso. L'assenza alle visite mediche di Luis Alberto ha fatto rumore. La società ha fatto sapere attraverso i canali ufficiali che il calciatore ha avuto un permesso extra concordato, ma la cosa non è stata ben digerita. Dopo un anno di scaramucce, con le sue parole dopo l'annuncio dell'aereo, i rapporti non sono quelli di un tempo. Il giocatore, intanto, si gode gli ultimi giorni di vacanza in famiglia sulle coste spagnole (vicino Valencia). Secondo ilmessaggero.it, il calciatore dovrebbe tornare a Roma tra il 14 e il 15 luglio per sottoporsi alle visite mediche di rito e per poi raggiungere i compagni in Veneto. Ci si aspettava uno o due giorni di ritardo, ma una settimana sembra troppo e non è escuso che la società non prenda provvedimenti nei suoi confronti. Dalla semplice multa fino al "taglio" con il numero dieci messo fuori rosa. Si spera che le parti possano ricucire, ma in questa spaccatura potrebbero inserirsi delle pretendenti

RITOCCO O CESSIONE - Il calciatore vuole avere un confonto con la società, probabile che si parli di ritocco di un contratto rinnovato appena un anno fa fino al 2025. Sempre secondo il quotidiano online, l'iberico vuole guadagnare come Immobile e Milinkovic. Un mal di pancia che potrebbe anche portare alla richiesta di cessione con la voglia dell'ex Liverpool di giocare la Champions. La Lazio lo considera fondamentale e al centro del progetto e non intende privarsene per una cifra inferiore ai 50/60 milioni. Tuttavia questi suoi comportamenti potrebbero essere un enorme problema, soprattutto se la situazione non dovesse rientrare. Il rischio di una spaccatura insanabile esiste. Probabie che il calciatore forzi un po' la mano, ma il suo addio ci sarà solo a determinate condizioni. La Lazio non farà sconti nemmeno dopo i capricci. L'agente avrebbe in mano offerte massimo da 20/25 bonus compresi. A queste cifre la società biancoceleste non è intenzionata nemmeno a sedersi al tavolo delle trattative.

CLUB INTERESSATI - Ma chi sarebbe interessato al Mago? Milan, Juventus, Atletico e Real Madrid avrebbero il suo nome scritto sul taccuino. Per i bianconeri, però, la priotità al momento è Locatelli e la liquidità più importanti sarà investita per lui. I rossoneri devono sostituire Calhanoglu ma non hanno tale cifra. I meneghini, tuttavia, potrebbero inserire i cartelllini di Alessio Romagnoli e Alexis Saelemaekers, entrambi molto graditi a Formello, per abbassare la richiesta economica. I due club spagnoli al momento non hanno presentato offerte.Ancelotti e Simeone lo stimano, ma al momento non si sono mossi per lui. I prossimi giorni saranno decisivi: spaccatura e addio oppure si proverà a ricucire e a proseguire insieme. Sarri, che lo aveva sentito nei giorni scorsi, attende ma non si muoverà, ora la palla passa a Luis Alberto che deve decidere il proprio futuro.

