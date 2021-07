Lazio, un assente all'appello del primo giorno: tensione Luis Alberto

Si è aperta la stagione 2021-22 della nuova Lazio di Maurizio Sarri. Ieri primo raduno a Formello, test a Isokinetic e visite mediche per alcuni calciatori biancocelesti: tutti presenti all'appello tranne Luis Alberto. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei lo spagnolo era atteso nel primo pomeriggio, ma non si è visto, irritando non poco la società. Non si è voluto scatenare un caso, ma non è escluso che scatti una multa. Lo spagnolo non è nuovo ad atteggiamenti sopra le righe: Inzaghi lo conosceva benissimo, ieri anche Sarri ha avuto un primo assaggio delle doti particolari del Mago. Si vocifera che Luis Alberto avesse chiesto dei giorni aggiuntivi dopo che l'estate scorsa le vacanze erano state più brevi causa rimodulazione dei calendari post pandemia. In realtà il numero 10 qualche giorno in più l'ha avuto a maggio, a cavallo tra le penultima e l'ultima partita, saltata per squalifica dopo aver beccato il giallo in Lazio - Torino. Non è però escluso che dietro un tale atteggiamento ci sia anche qualche sirena di mercato.

