PAIDEIA - Lazio, terzo giorno di visite mediche: Jony il primo ad arrivare - FOTO

Terzo giorno di visite mediche in casa Lazio. Nelle giornata di mercoledì e ieri, dopo aver svolto una prima parte di test a Formello, alcuni biancocelesti si sono recati in Paideia per concludere le procedure mediche fondamentali alla ripartenza della stagione. Oggi andrà in scena lo stesso copione, con un gruppetto molto più ristretto rispetto ai due giorni precedenti. In clinica, infatti, sono attesi Jony e Adamonis. Lo spagnolo è il primo ad arrivare tra i due pochi minuti prima delle 8. Poco dopo ecco il portiere lituano appena rientrato dall'esperienza alla Salernitana. Per entrambi iniziano le visite di idoneità.

