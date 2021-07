Milan, Pioli "conferma" Romagnoli: "Il capitano è e rimarrà lui"

Si è parlato spesso in queste ultime sessioni di mercato, e soprattutto in questa ancora in corso, di un possibile addio di Alessio Romagnoli. Il difensore è in scadenza di contratto nel 2022 e per ora nessun rinnovo è stato trattato tra la società e il calciatore. Per questo, vista anche la necessità della Lazio di acquistare per rinforzare il reparto arretrato, si era parlato di un interesse della società biancoceleste per lui. Tuttavia il tecnico del Milan Stefano Pioli nella conferenza stampa di presentazione in vista della nuova stagione ci ha tenuto a sottolineare che Romagnoli sarà il capitano anche il prossimo anno: "Capitano? Lo è sempre stato e lo sarà Romagnoli, poi insieme a club e giocatori stabiliremo i vice-capitani".

CALCIOMERCATO LAZIO, L'ORA DELLE FIRME PER HYSAJ

CALCIOMERCATO LAZIO, KAMARA PISTA CONCRETA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO