Calciomercato Lazio, per la difesa rispunta Romagnoli: i dettagli

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Serviranno degli acquisti anche in difesa in casa biancoceleste. Il reparto arretrato va assolutamente rinforzato e la società sta valutando diversi profili da affiancare alle certezze Acerbi, Luiz Felipe e Radu. Come riportato da IlMessaggero.it tra i tanti nomi spunta nuovamente quello di Alessio Romagnoli. Il giocatore del Milan è stato spesso accostato alla Lazio, ha un contratto in scadenza nel 2022 ed è reduce da una stagione di alti e bassi. Solo una suggestione o un'idea concreta?