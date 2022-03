Lazio, tanti auguri a Sebastiano Siviglia! L'ex difensore spegne 49 candeline

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

150 battaglie e due trofei conquistati con l'aquila sul petto, di cui uno con la fascia indossata al braccio. Sebastiano Siviglia è stato un giocatore importante per la rifondazione della Lazio post Cragnotti. Il difensore calabrese è arrivato a Roma nel 2004 dal Lecce. Nella Capitale c'era stato già: la stagione 2001/02 l'ha vissuta dall'altra parte del Tevere. Il suo passato non ha mai impedito ai laziali di volergli bene, attraverso le gesta in campo ha cancellato quella parentesi. Oggi Siviglia compie 49 anni e il popolo biancoceleste non si è dimenticato di chi ha sudato e combattuto per questa maglia.