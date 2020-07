Lazio, tanti auguri all'ex Claudio Lopez che spegne 46 candeline - FOTO

Oggi è una giornata speciale per il mondo Lazio, due grandi ex campioni compiono gli anni: l'ex difensore Jaap Stam e l'ex attaccante Claudio Lopez. La società ha tributato El Piojo con un post celebrativo sui canali social ufficiali per i suoi 46 anni.

L'ERA DEL PIOJO - L'argentino ha vestito la maglia biancoceleste nei primi anni del XXI secolo (2000-2004), collezionando 144 presenze e 40 gol, ma è con Mancini in panchina che vive il suo periodo migliore. Il centravanti è rimasto nel cuore dei tifosi anche per le sue esuberanti esultanze in coppia con Bernardo Corradi. Durante la sua esperienza romana è riuscito a conquistare una Supercoppa Italiana nel 2000 e una Coppa Italia nel 2004.