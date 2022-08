Lazio, tanti auguri all'ex Minala: il centrocampista compie 26 anni

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Periodo denso di emozioni per Joseph Minala. Dopo aver firmato con l'Olbia nei giorni scorsi, l'ex centrocampista della Lazio festeggia oggi 26 anni. Un'età che gli consente ancora di potersi rilanciare e chissà magari ritornare in categorie più alte. Nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di Latina, Bari, Salernitana, Qingdao Huanghai e Lucchese. Adesso ripartirà dalla squadra sarda che milita in Serie C. Dunque, doppi auguri, per la nuova avventura e per la ricorrenza.