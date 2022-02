Lazio, Tare: "Mercato in uscita? Una delle migliori sessioni in assoluto"

Prima del match tra Fiorentina e Lazio, Igli Tare ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Il direttore sportivo biancoceleste ha risposto alle critiche e alla contestazione della piazza e ha voluto mettere in luce il lavoro svolto a gennaio soprattutto in uscita: "Manca l'analisi: le persone che lavorano qui hanno delle responsabilità importanti e su questo io sono fiero di aver fatto un grande lavoro per la Lazio in questa finestra di mercato. Penso che questa, dal punto di vista delle cessioni, è stata una delle migliori sessioni di mercato in assoluto".

CLICCA QUI PER LE SUE DICHIARAZIONI COMPLETE