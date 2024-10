Lazio | Tchaouna soddisfatto sui social: "La testa è già a martedì" - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Chiamato per sostituire Cherki, Loum Tchaouna è stato schierato dal primo minuto nella gara della Francia Under 21 contro Cipro. In totale, è stato in campo per 78 minuti, per poi lasciar spazio a Bakwa. Durante il tempo trascorso in campo, ha realizzato l'assist dello 0-2 per Akliouche. E al termine del match, ha sottolineato la vittoria della squadra su Instagram. "Buon debutto con una gara da titolare e una bella vittoria collettiva 3-0. Ora il focus è sul match di martedì contro l'Austria".

