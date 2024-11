Lazio, Tchaouna: "Twente? Ecco cosa mi ha detto l'arbitro, per questo sono uscito"

TUTTOmercatoWEB.com

Loum Tchaouna si sta godendo la Nazionale, è stato convocato dalla Francia U21 dopo tanto tempo, un premio per quanto di buono sta facendo alla Lazio. Il biancoceleste ha provato a spiegare le sensazioni e le emozioni del momento in una lunga intervista concessa a SooFoot, ripercorrendo anche un po’ la sua giovane carriera e la sua esperienza alla Lazio.“Era da un po' che non venivo convocato. Sono stato premiato per quello che ho fatto alla Lazio. Sto giocando la Coppa Europa. C'è continuità. Ho fatto un passo avanti - ha dichiarato - Quali sono i miei sogni? Prima di tutto, fare un buon campionato e arrivare il più in alto possibile. E perché non passare alla nazionale senior?”.

INFANZIA - “Tutto è iniziato lì, Ho ancora questo legame. Mio fratello maggiore gioca in nazionale, quindi lo seguo da vicino. Insieme a mio padre, che è anche molto vicino. Questo mi fa pensare al mio Paese. La mia infanzia? È tutto un po' confuso. Ricordo alcuni periodi in cui le cose erano davvero difficili, quando non avevamo necessariamente tutto ciò che volevamo mangiare. Ma c'erano dei campi a cinque chilometri di distanza dove potevamo trovare qualcosa da mangiare la sera. Con quel poco che avevamo, eravamo felici. Ricordo che mi allenavo da solo o giocavo con i grandi, i miei cugini. Erano momenti speciali. Giocavo fino a tardi, finché qualcuno non veniva a prendermi. Altrimenti tornavo a casa senza necessariamente mangiare. Andavo subito a letto per potermi svegliare la mattina dopo e giocare di nuovo. Sognavo di essere in Europa, di poter suonare in un club con una struttura. Dove mi trovavo non ne avevo la possibilità. Ho provato a seguire un po' il calcio. Ronaldinho mi è rimasto impresso nella mente. Guardavo i suoi video. Ci sono stati periodi in cui non andavo a scuola, sì. Amavo troppo il pallone”.

GLI INIZI - "Ci siamo stabiliti a Strasburgo. Conosco il mio primo club, quando ero a livello U23 (FC Kronenbourg, ndr). Mio fratello maggiore giocava tre categorie sopra di me. Hanno visto che avevo delle qualità e di tanto in tanto giocavo e mi allenavo con la squadra di mio fratello. Mio padre sapeva molto di calcio, allenava una squadra vicino a Strasburgo. Sapeva che era un grande club e mi ha subito sostenuto. Ero un centrocampista, poi sono passato al ruolo di centravanti. Ero capitano, facevo gol... È durato due anni. Poi mio padre ha voluto cambiare ambiente. Il Rennes mi aveva già visto nei tornei. Avevo fatto bene contro di loro. Sapevano che mi sarei trasferito lì, così mi sono subito iscritto all'U12. Lo Strasburgo ha cercato di trattenermi un po'. Ma mio padre era convinto che a Rennes le cose sarebbero andate bene, anche perché conosceva molto bene la città. Questo mi dava speranza. La prima sessione di allenamento con i professionisti mi ha fatto venire voglia di tornare ancora e ancora. Ma a volte non tornavo, e questo rimaneva nella mia mente. Poi è successo tutto così in fretta. Prima con l'allenatore (Julien) Stéphan, poi con l'allenatore Genesio. Mi sono allenato ancora di più con loro. Genesio ha visto in me un carattere forte, con qualità di percussione e velocità. Questo gli piaceva. Quello che continuavo a sentire era che dovevo continuare con questo atteggiamento spensierato di voler far male nell'uno contro uno, spingendo, crossando, cercando il gol".

RENNES - "L'obiettivo era crescere e vedere un ambiente diverso. Molti potrebbero dire che le cose non sono andate come volevo, perché non ho segnato abbastanza gol o giocato un calcio abbastanza decisivo per un attaccante. Ma sono stato in grado di guadagnare molta maturità e tempo di gioco verso la fine. Il Rennes non ha puntato su di me e mi ha escluso nell’ultimo ritiro, una decisione che non ho capito. E non ho avuto una risposta rapida. Mi sono concentrato sul lavoro con il mio personal trainer. Abbiamo lavorato duramente. Sono tornato al club con entusiasmo, come se non fosse successo nulla. Ma sapevo dove stavo andando".

PRESENTE - “Cosa direi ai giovani di ora? Di non lasciarsi mai abbattere. Pensare sempre in modo positivo. Lavorare e lavorare sempre se si vuole essere forti mentalmente e fisicamente. Per essere in grado di gestire meglio le situazioni che si presentano. Ho una saggezza interiore. Ho forza di carattere. Questo deriva dalle difficoltà, soprattutto in famiglia. Non tutto è stato roseo. Abbiamo dovuto lavorare sodo per mantenerci. E anche per la mia carriera. E deriva anche dal carattere forte di mio padre”.

RAZZISMO - “Cosa è successo col Twente? Abbiamo segnato il secondo gol. Dopo il gol ero euforico e mi sono congratulato con il mio compagno. Poi ho sentito gridare come se fossero delle scimmie. Non capisco. Mi giro. Vedo gente che mi saluta così. L'arbitro è molto vicino a me. Mi sono avvicinato a lui. Gli chiedo: "Hai sentito quello che ho detto? Lui ha risposto: “Sì, ma stiamo andando”. Gli ho detto: "Cosa vuol dire ‘andiamo’? La palla è uscita, l'hai sentita e non fai niente? Mi sono detto che non era possibile. Così ho iniziato a scaldarmi. Parlo un po' più forte e ripropongo la domanda: “Hai sentito e non vuoi fare niente?”. I miei compagni di squadra mi dicono di calmarmi, ma non capiscono, perché non hanno sentito le urla razziste. Che l'arbitro non dica nulla, sarebbe potuto intervenire, parlare con il quarto uomo, il delegato di gara, e fare qualcosa. Invece è rimasto lì, per questo l’allenatore mi ha sostituito. È la prima volta che mi succede. Non c'è posto per il razzismo nel calcio. I calciatori hanno cercato di portare avanti questa battaglia. Se c'è unità, se molti giocatori sbattono i pugni sul tavolo un po' di più, penso che possiamo vincere qualcosa. Ma anche le sanzioni sono troppo leggere per quello che sta succedendo. Questo deve essere punito severamente”.

