Lazio, Tecca: "Sarri una svolta epocale per Lotito. E sul mercato..."

Il giornalista di Sky Sport Massimo Tecca, nel corso della trasmissione Sky Calciomercato si è espresso in merito all'eventuale arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio: "Sarri sarebbe una svolta epocale per Lotito che ha sempre fatto crescere in casa gli allenatori in passato. Vedi Petkovic, Pioli e Inzaghi. Questa è una svolta anche dal punto di vista mediatico, un allenatore formato che ha già vinto. Mi auguro che sia per la Lazio anche un passo importante per lo svolgimento del mercato, dove è sempre andata col freno tirato, anche perché l’ultimo mercato non è stato il massimo".