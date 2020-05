Lazio, test ed esami: domani si torna a Formello

Riunione tra medici e società, studiate le linee guida per ripartire con gli allenamenti. La Lazio è pronta. Per tornare a correre a Formello servirà una certificazione di idoneità. In pratica quella di inizio stagione verrà integrata. Tamponi e test sierologici poi test da sforzo massimale, ecocardiogramma color doppler, esame spirometrico ed esami del sangue. Potrebbero passare alcuni giorni prima di tornare a sudare, molto dipenderà anche dal tempo in cui si otterranno gli esiti dei tamponi. La Lazio sarà divisa due gruppi. Come riporta la rassegna di Radiosei, saranno composti da atleti Covid e RNA positivi e atleti RNA negativi. Qualora i giocatori risultassero tutti negativi, si potrebbero organizzare gruppi indistinti. Spogliatoi chiusi, tutti a fare la doccia a casa. Per la ripartenza manca sempre meno.

