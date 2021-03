Lazio, testa alla Juventus: Inzaghi carica la squadra

Il Torino è alle spalle. La Lazio deve guardare avanti, alla Juventus. È iniziata la preparazione della partita dello Stadium e Inzaghi vuole caricare al massimo i suoi giocatori. Secondo quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei il tecnico, prima dell'allenamento di mercoledì, ha ordinato di pensare alle prossime partite, giocandole una per una come se fossero tutte finali. La Lazio è reduce da un pesante stop a Bologna, dove non è arrivata la reazione dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco. Simone vuole vederla a Torino, ritrovando la squadra che tra gennaio e febbraio aveva messo in cantiere 7 vittorie in 8 partite, dominando le sfide contro Roma e Atalanta. Serve un altro ciclo di vittorie per chiudere il gap con Juventus e Atalanta (rispettivamente terza e quarta in classifica), quale migliore occasione di uno scontro diretto.

Pubblicato 04/03/21

