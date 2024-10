Lazio, ti ricordi di Sardo? Ecco come sta andando in Germania...

Jacopo Sardo è uno dei calciatori che si era messo in luce lo scorso anno con la Primavera della Lazio. Il centrocampista biancoceleste si era preso la scena con una stagione da protagonista che aveva visto la squadra di Sanderra spingersi fino alle semifinali scudetto. In estate il calciatore ha scelto di cambiare aria, non senza qualche polemica. Sardo ha accettato la proposta del Saarbrücken, compagine di terza serie tedesca e satellite del Bayer Leverkusen. Una scelta per passare al professionismo e non restare nel settore giovanile. Ma come sta andando l'avventura in Germania? Quando siamo arrivati alla dodicesima giornata la sua squadra occupa la quinta piazza con 21 punti a sole due lunghezze dalla vetta. Se come gruppo le cose vanno bene, per ora dal punto di vista personali non sono arrivate gioie. Sardo, infatti, ha collezionato zero presenze e appena 3 panchine in 12 gare effettive. Quando siamo a un terzo della stagione, il ragazzo romano non ha potuto ancora mostrare il suo valore sul campo e chissà se e quando arriverà la sua occasione.