Lazio, tifosi furiosi per la designazione di Guida: "Che disastro..."

Sarà Marco Guida a dirigere il derby tra Roma e Lazio, in programma domenica 5 gennaio alle 20.45 allo stadio Olimpico. I precedenti non sorridono certo ai biancocelesti che con il fischietto di Torre Annunziata hanno subito 5 ko consecutivi. Non solo, nei precedenti derby arbitrati le sue decisioni hanno fatto molto discutere come il rigore assegnato a Zaniolo per un presunto fallo di Akpa-Akpro.

Insomma per tanti tifosi la decisione di affidare una gara così delicata e importante a Guida è stata un errore e in molti hanno deciso di esprimere il loro dissenso sui social: "Che disastro", "Vabbè noi portamo la palla, un po’ per uno" e ancora: "Mazzoleni al VAR? Sarebbe stato meglio per noi se ci fosse stato Totti". C'è poi anche chi ha deciso di prenderla con ironia: "Mancano Amendola e Verdone", "La sacra triade Guida-Pairetto-Mazzoleni. Occhio che se segna la Roma con tiro da fuori area questi lo fanno valere 3 come nel basket".