Lazio, Toma Basic spegne 26 candeline! Gli auguri social della società - FOTO

Giornata di festeggiamenti in quel di Formello! Oggi 25 novembre, Toma Basic compie 26 anni e come di consueto la società biancoceleste ha voluto festeggiare sulla propria pagina Instagram il compleanno del biancoceleste. Il croato veste la maglia della Lazio dall'agosto del 2021 e dal suo arrivo ha collezionato 40 presenze e 2 assist in Serie A, 11 presenze e 1 assist in Europa League e 1 presenza in Coppa Italia