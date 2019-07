Lazio, Tommasi ad Auronzo: l'incontro con i calciatori biancocelesti

Ad Auronzo di Cadore la Lazio ha incontrato l'Associazione Italiana Calciatori nella persona del presidente Damiano Tommasi. Questo quanto riportato dal sito ufficiale biancoceleste: "Come di consueto, prima dell'inizio di ogni stagione sportiva, l'Associazione Italiana Calciatori intraprende il tradizionale "Giro dei ritiri". Quest'oggi, l'AIC, in particolare nella persona del presidente Damiano Tommasi, ha incontrato i calciatori della Lazio. L'incontro è stato utile per parlare di normative e scadenze; inoltre sono state espresse le votazioni per la "Top 11" del campionato".

LAZIO, LA CONFERENZA STAMPA DI RADU AD AURONZO

LAZIO, LE PAROLE DEL CLUB MANAGER PERUZZI

TORNA ALLA HOME PAGE