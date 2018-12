Lazio, Tommaso Paradiso: "Dobbiamo tornare a vincere con le big". E su Correa...

"Meglio un concerto dei TheGiornalisti all’Olimpico o una finale di Champions?", Tommaso Paradiso neanche ci pensa e ai microfoni di RadioSei risponde senza dubbi: "La Lazio in finale di Champions". Il frontman della band dell'anno era ospite oggi della trasmissione radiofonica "Quelli che hanno portato il calcio a Roma" e ne ha approfittato per parlare della Lazio di questa stagione. "Sono orfano di Felipe Anderson, ma apprezzo molto Correa, è bravo". Poi un tuffo nel passato: "Il 26 maggio? Ero in Spagna, sulla Barceloneta, è stato bellissimo, ma il momento più bello legato alla Lazio è il secondo scudetto con Cragnotti. Quel giorno ero in Tevere, eravamo in 65mila, al fischio finale mi sono isolato e sono andato verso casa, è un ricordo molto bello". Per quanto riguarda il futuro, invece, Paradiso ha un sogno. E no, non ha niente a che fare con la possibilità di scrivere il nuovo inno biancoceleste, perché "quelli che ci sono adesso sono così belli che non riuscirei mai a fare di meglio”. Il suo sogno è un altro: “Tornare a vincere con le big, a San Siro per esempio. Al di là di quello strepitoso successo allo Stadium contro la Juventus nella scorsa stagione, in questo senso la Lazio non va”.