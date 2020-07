Lazio, Tommaso Paradiso: "Scudetto? Guardo il calendario della Juve in continuazione"

Il noto cantante Tommaso Paradiso, appassionato tifoso della Lazio, ne ha parlato ai microfoni di Radiosei: "Se penso alla Champions il primo pensiero è il mercato, dal momento che si gioca contro squadroni come il Manchester City. Il primo turno di questa ripresa di Serie A mi ha ricordato il calcio d’agosto, mi sarebbe piaciuto disputare un campionato regolare. Ora però l’adrenalina è risalita, la si vive come i Mondiali estivi, con maggior relax".



IMMOBILE - "Autocritico dopo i gol sbagliati? La sua voglia, grinta, cattiveria lo rendono il campione che è. Si vede che non ha ancora raggiunto la forma ottimale".



ASSENZE - "Domani sera Inzaghi potrebbe avanzare Milinkovic. Leiva e Lulic stanno mancando, ma sono contento quando vedo Cataldi, ha fatto un salto di qualità notevole soprattutto mentale e potrebbe anche ritagliarsi un posto tra i convocati della Nazionale. Complimenti a Parolo che sta trascinando il centrocampo della Lazio".

ACERBI - "Senza pubblico, sentendo le voci dei giocatori, si nota che lui è quello che strilla e richiama maggiormente i compagni, che si confronta con l’arbitro. È il padre di questa squadra".



SCUDETTO - "Guardo il calendario una decina di volte al giorno, per capire quando la Juventus potrebbe fare passi falsi. Noi dobbiamo sempre vincere, loro devono pareggiare con Atalanta o Milan e bisogna arrivare allo scontro diretto attaccati a loro".

