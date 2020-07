Lazio-Milan, Pioli pensa a Ibrahimovic dal primo minuto

Lazio-Milan rappresenta una partita fondamentale per il futuro di entrambe le squadre. I biancocelesti dovranno fare a meno degli squalificati Immobile e Caicedo. Per credere ancora nel sogno scudetto servono obbligatoriamente i 3 punti. I rossoneri dell’ex Pioli non posso più sbagliare se vogliono centrare la qualificazione in Europa League. Molti dubbi di formazione per entrambi gli allenatori. Pioli ha da poco recuperato Ibrahimovic, reduce da un problema al polpaccio. L’attaccante svedese ha giocato gli ultimi 25 minuti nel match di Ferrara contro la Spal. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il tecnico rossonero potrebbe puntare sul suo numero 21 già dal primo minuto per mettere in apprensione la retroguardia biancoceleste. Rebic verrà spostato sulla trequarti per sostituire l’infortunato Castillejo mentre Ibrahimovic prenderà la solita posizione al centro dell’attacco. La sua forza fisica e i suoi centimetri sono un’arma in più per il Milan. La difesa a 3 della Lazio dovrà confermarsi attenta e concentrata per arginare il colosso svedese.