Lazio - Torino, gara non disputata: la decisione dell'arbitro dopo 45' di attesa - FOTO&VIDEO

La gara tra Lazio e Torino, programmata per le 18.30 all'Olimpico è stata dichiarata ufficialmente non disputata per l'assenza della formazione granata allo stadio. La decisione è stata presa dopo i 45 minuti di attesa previsti come da regolamento. I giocatori della Lazio, rimasti in tuta per tutto il tempo dell'attesa, hanno raggiunto insieme al tecnico, Simone Inzaghi, l'uscita dello stadio. L'arbitro Piccinini trasmetterà il referto al giudice sportivo che deciderà eventualmente per la sconfitta 3-0 a tavolino, come già accaduto nella gara Juventus-Napoli non disputata lo scorso 4 ottobre. I granata non sono partiti per Roma perché in isolamento fino alle 23.59 di oggi, come da disposizione della Asl locale che ha scritto anche alla Lega Serie A.

AGGIORNAMENTO ORE 19.20 - L'Olimpico si sta man mano svuotando. L'arbitro avrebbe comunicato ai calciatori che la squadra non si disputerà: confermata dunque la vittoria a tavolino che dovrà essere ratificata dal Giudice sportivo.

AGGIORNAMENTO ORE 19.00 - Tramite il delegato Lega Zanobi, l'arbitro Piccinini ha fatto sapere che attenderà le 19.15, termine di quello che doveva essere il primo tempo del match, ma non tornerà nel campo. La decisione in merito al match verrà data direttamente negli spogliatoi.

AGGIORNAMENTO ORE 18.30 - Ora, nel momento in cui sarebbe dovuto arrivare il fischio d'inizio del match, il campo è completamente vuoto. I calciatori della Lazio, che avevano fatto ingresso sul terreno di gioco nel pre-partita, sono tutti negli spogliatoi. A bordo campo solamente alcuni addetti ai lavori.

AGGIORNAMENTO ORE 18.22 - In tribuna autorità ha appena fatto ingresso il presidente Claudio Lotito.

AGGIORNAMENTO ORE 18.20 - Intanto, come accade di consueto, il ds della Lazio Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Sky Sport (QUI le dichiarazioni complete).

AGGIORNAMENTO ORE 17.50 - Simone Inzaghi rimane a bordo campo, a colloquio con il team manager biancoceleste Stefan Derkum. Intanto, sui canali ufficiali della Lazio è stata appena resa nota la formazione scelta dal tecnico per la sfida che, in assenza degli avversari, non verrà disputata.

AGGIORNAMENTO ORE 17.35 - La squadra arbitrale torna negli spogliatoi. Da segnalare che i giocatori della Lazio sono arrivati all'Olimpico tutti con la macchina privata, non con il consueto pullman della società. A bordo campo anche il medico biancoceleste, il dott. Fabio Rodia.

AGGIORNAMENTO ORE 17.25 - I calciatori, prima in campo, vanno man mano a sedersi in panchina. Intanto Ciro Immobile a colloquio con Piccinini e l'intera squadra arbitrale designata per la sfida.

AGGIORNAMENTO ORE 17.10 - I biancocelesti stanno man mano raggiungendo il campo. Già sul terreno di gioco un piccolo gruppetto, con altri che si sono posti nelle vicinanze della panchina, incluso Simone Inzaghi e il vice Farris. Altri ancora stanno facendo ingresso nell'impianto sportivo. La squadra arbitrale è in cerchio a bordo campo, dopo aver svolto il sopralluogo.

Mancherebbe poco più di un'ora al fischio d'inizio di Lazio - Torino, ma di fatto la gara è destinata a non giocarsi. La Lega non ha rinviato il match, ma l'Asl ha bloccato la trasferta della squadra di Nicola a causa dell'alto numero di positività al Covid-19 che hanno colpito i granata nei giorni scorsi.

