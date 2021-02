Lazio - Torino, Tuttosport: "Granata in campo con la Primavera?"

Continua a peggiorare la situazione dei positivi al coronavirus in casa Torino. Anche oggi infatti, dopo l'ultimo giro di tamponi, è stato rilevato un nuovo caso caso che porta il totale dei positivi a dieci tra squadra e staff. La Asl ha bloccato gli allenamenti della squadra e la Lega ha deciso per il rinvio della gara in programma oggi contro il Sassuolo, a forte rischio anche quella di martedì contro la Lazio. Tuttavia la normativa della Lega di Serie A non prevede la possibilità di rinviare due gare e quindi, secondo quanto riportato da Tuttosport, la squadra di Nicola potrebbe scendere in campo con la Primavera. Sempre secondo quanto riportato dal quotidiano il patron Cairo è fortemente contrario a questa soluzione ed è già pronto a dare battaglia per rivendicare la sua posizione nei vari tribunali sportivi consdierando anche il precedente del caso Napoli.

