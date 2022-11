Lazio, tour de force di gennaio tra campionato e coppe: il programma

Fonte: Fabrizio Parascani

La Lazio ha chiuso contro la Juventus la prima parte di stagione. Adesso ci sarà il mondiale e si riprenderà a gennaio. La squadra di Sarri dovrà disputare sei partite in 25 giorni. Sarà importante avere tutti i giocatori a disposizione per approntare le opportune rotazioni. Il calendario sarà fitto di impegni tra campionato e Coppa Italia e non sono ammessi errori. Si parte il 4 con il Lecce e si chiude il 29 con la Fiorentina. L'eventuale quarto di Coppa Italia è in programma l'1 o il 2 febbraio. La Conference League riprenderà il 16 febbraio.

Di seguito il programma completo:

Lecce-Lazio 04/01/22 alle 16:30 - Serie A

Lazio-Empoli 08/01/22 alle 15:00 - Serie A

Sassuolo-Lazio 15/01/22 alle 12:30 - Serie A

Lazio-Bologna 19/01/22 alle 18:00 - Coppa Italia

Lazio-Milan 24/01/22 alle 20:45 - Serie A

Lazio-Fiorentina 29/01/22 alle 18:00 - Serie A