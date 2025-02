Lazio, tra numeri e statistiche: Champions nel mirino e sogno Europa League

Non è stato un inizio di 2025 brillante per la Lazio, tuttavia, l’armata di Baroni ha tutte le carte in regola per fare bene nelle tre competizioni che dovrà affrontare. In Coppa Italia la sfida più difficile, quella contro l’Inter, mentre in Europa League le Aquile potranno rifiatare e attendere gli esiti dei playoff, con la remota possibilità di incontrare anche la Roma, in un derby che sarebbe davvero esplosivo. Sui siti come Betfair news sono presenti tutte le notizie aggiornate, con le quote Antepost delle favorite, che dimostrano come il campionato delle Aquile, sia ancora aperto e offra la possibilità di chiudere nella top 4.

Statistiche di Serie A: meglio in casa che in trasferta

Gennaio non è stato buono con le Aquile, che oltre alla sconfitta nel derby hanno dovuto patire pure la disfatta contro la Fiorentina, per fortuna lo score più che positivo dei primi mesi ha mantenuto i Biancocelesti a galla nella lotta per chiudere la stagione nella zona Champions. Quest’anno la Lazio soffre il mal di trasferta, infatti, nelle prime 11 gare sono 5 le sconfitte a fronte di 6 vittorie. Meglio lo score all’Olimpico, dove i Biancocelesti possono vantare un bottino di 21 punti nelle prime 11 gare, ottenuto con 6 vittorie e 3 pareggi: soltanto 2 le sconfitte. Anche se c'è da dire che la vittoria davanti al proprio pubblico manca da due mesi.

Le Aquile volano a trazione over 2.5 in Serie A

Nelle prime 22 gare di campionato i biancocelesti hanno segnato 38 gol e ne hanno subiti 30, infatti, 16 risultati volano a trazione over 2.5, mentre 6 sono i match terminati con meno di 3 gol complessivi. In 19 gare su 22 i Biancocelesti sono sempre andati oltre l’over 1.5, soltanto 3 match sono terminati con meno di 2 gol totali. Inoltre, nelle prime 22 partite, Lazio e Como sono le uniche squadre di Serie A che non hanno mai terminato un match 0 - 0, segno che quando giocano questi due club, i gol sono all’ordine del giorno.

Lazio favorita in Europa League? Pedro domina le statistiche

Con le sue statistiche più che positive, Zaccagni e compagni stanno volando in alto in Europa League e hanno chiuso il girone unico al primo posto, con 6 vittorie, 1 pareggio e una sconfitta. Questi dati straordinari hanno proiettato i Biancocelesti nella top 4 delle favorite delle scommesse calcio di Europa League, ma dovranno difendersi dall’Athletic Bilbao in splendida forma. Il Tottenham e il Manchester United restano le favorite assolute per la vittoria del torneo. Molto dipenderà dagli esiti dei playoff, ma la Lazio può contare su una prima metà campionato solida, che ha messo in luce Pedro in Europa League con 4 gol e 3 assist. In Serie A ci sono i 7 gol di Castellanos a fornire forza al reparto offensivo, insieme a 6 reti e 3 assist a testa per Zaccagni e Dia. Questo è lo score delle prime 22 gare di campionato e promette molto bene per i prossimi mesi.