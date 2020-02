Lazio, tra record e prime volte: i numeri da Oscar di Inzaghi

La Lazio di Simone Inzaghi fa rumore. Non c'è Joaquin Phoenix e Diodato che tengano, la scena è tutta per la squadra del mister piacentino. Niente red carpet di Los Angeles o Ariston di Sanremo, la sua creatura impressiona sul campo e non ha bisogno dei flash dei fotografi. Talento, carisma, grinta, cuore, personalità e lazialità sono le caratteristiche del gruppo costruito dal tecnico biancoceleste. Le difficoltà sono state tante, ma adesso la sua creatura è la più bella di tutte quante. Sì, perché non era mai successo che la Lazio mettesse insieme 18 risultati utili consecutivi (14 vittorie e 4 pareggi) in campionato. Nemmeno la squadra di Eriksson aveva fatto così bene, fermandosi a 17. Cosa dire poi dei 53 punti in classifica che portano le aquile al terzo posto a una sola lunghezza dal duo di testa formato da Inter e Juventus. Numeri spumeggianti che i capitolini non avevano mai toccato. Come sottolinea Lazio Page, la squadra del primo scudetto si era fermata a 49 (calcolando tre punti a vittoria e non due, ndr), mentre per tre volte (nel 1999/2000, 2000/01 e 2017/18) i biancocelesti avevano toccato quota 46. I tifosi sognano in grande e anche i giocatori non si nascondono più. La Lazio c'è e fa rumore, le altre devono avere paura.