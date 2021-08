Lazio, tre biancocelesti nella top 11 di Tansfermarkt – FOTO

La seconda giornata di Serie A si è conclusa, un weekend positivo per la Lazio che ha incassato la seconda vittoria in un Olimpico gremito di tifosi contro lo Spezia. Ottima la prestazione dei biancocelesti che si sono imposto per 6 a 1 sui liguri, una vittoria di squadra senza dubbio ma c’è qualcuno che si è distinto per la prestazione. Transfermarkt ha stilato la sua TOP 11 della settimana e ha inserito tre biancocelesti, si tratta di: Ciro Immobile autore della tripletta, Luis Alberto e Elseid Hysaj anche loro iscritti al tabellino.

Seconda giornata e seconda top 1⃣1⃣. Chi avrebbe meritato di giocarsi la maglia da titolare?#TMopinion pic.twitter.com/32240hyVjd — Transfermarkt.it (@TMit_news) August 30, 2021

