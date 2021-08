Calciomercato Lazio, Baiocchini: "Per Zaccagni si lavora all'accordo sull'ingaggio"

Sarà una giornata importante, molto probabilmente decisiva, quella di oggi per la Lazio. I biancocelesti hanno scelto l'obiettivo che è Kostic. E' lui il calciatore che Lotito e Tare vorrebbero portare alla corte di Sarri offrendo all'Eintracht ben 18 milioni. L'alternativa, se non dovesse andare in porto la trattativa per il serbo è il calciatore del Verona Mattia Zaccagni. Come riportato dal giornalista di Sky Sport Manuele Baiocchini tra Lazio e Verona manca solo l'accordo sull'ingaggio del giocatore. A Verona il classe 1995 percepisce 600.000 euro e la Lazio ha offerto 1,2 milioni a stagione. La richiesta dell'agente Tullio Tinti, a colloquio con il direttore sportivo Tare, è di 1,5 milioni.

