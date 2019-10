Lazio, tre biancocelesti nella top 20 della Serie A per metri guadagnati palla al piede

Un dato curioso, ma che rende l'idea dell'importanza di certi giocatori nella manovra della Lazio: come sottolinea il profilo Twitter di Calcio Datato, nella speciale classifica della Serie A per quanto riguarda il numero di metri percorsi palla al piede per ogni partita ben tre biancocelesti entrano nella top 20. Si tratta di Acerbi, in quattordicesima posizione con 85,29 metri, Lulic, in dodicesima posizione con 87,24 metri, e Luis Alberto, addirittura al quarto posto grazie ai 119,90 metri guadagnati a partita. Non solo: se lo stesso dato lo si riferisce ai cinque maggiori campionati europei, Luis Alberto raggiunge il dodicesimo posto, davanti a giocatori come Neymar e Deulofeu. Gente che di dribbling e possesso palla ne sa qualcosa.

Theo Hernandez è il secondo giocatore in Europa ed il primo in Serie A per metri guadagnati palla al piede p90':144.5. pic.twitter.com/BosBsmKNeO — CalcioDatato (@CalcioDatato) October 27, 2019

