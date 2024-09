Lazio, Treossi ammette: “Nel '99 ho fatto un errore grave. Con il Var avrei...”

TUTTOmercatoWEB.com

Intervistato ai microfoni di Radio Laziale, l’ex direttore di gara Fiorenzo Treossi ha fatto il punto sull’inizio di campionato della squadra biancoceleste e ha anche ripercorso uno degli episodi indelebili della sua carriera arbitrale che è costato uno scudetto alla Lazio. Queste le sue parole: “Sulla Lazio avevo letto grandi critiche all’inizio, mentre ora strappando risultati positivi sta facendo ricredere un po’ tutti. Come sempre in questi casi i risultati aiutano a prendere fiducia e una partenza del genere è una risorsa cruciale sia per la società, sia per la tifoseria. I giocatori potranno beneficiare di questo grande supporto e di questo clima sereno che si è venuto a creare. Io ho un rapporto non proprio idilliaco con l’ambiente biancoceleste, dove sono odiato profondamente a causa di un errore arbitrale che si è rivelato decisivo. La partita era Fiorentina - Lazio del 15 Maggio 1999 e quello sbaglio è costato tantissimo perchè è andato a condizionare un campionato”. Il mancato rigore concesso per la gomitata di Mirri a Salas fu decisiva perché la gara finì 1-1 con le aquile scavalcate dal Milan alla penultima giornata.

VAR - Treossi prosegue e spiega che con l'ausilio della Var le cose sarebbero andate diversamente: “Se ci fosse stato il Var durante la mia carriera avrei senza dubbio avuto un importante supporto. Lo stesso errore nella partita tra Lazio e Fiorentina sarebbe stato evitato con l’ausilio della tecnologia; infatti nell’episodio io non potevo vedere la frustata di Mirri a Salas perché c’era stato un repentino stravolgimento di fronte; ricordo ancora perfettamente l’azione a memoria”.

ERIKSSON - “Lui è stato un vero e proprio signore del calcio, un gentleman. Il mio ricordo più bello che ho con lui è quello di una cena fatta ai Parioli dalla Lazio per festeggiare la vittoria della Coppa Italia. Io ero presente in quel ristorante perché avevo arbitrato la partita e quella sera ho fatto con lui una bellissima foto che sto cercando di recuperare in questi giorni".