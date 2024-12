Lazio, Trevisani contro il Var: "Problema di protocollo. Rovella? Il tocco..."

Sono passati due giorni, ma l'unica cosa che sembra rimanere dell'ultimo Parma - Lazio sono le polemiche arbitrali. Si sono espressi in molti sul tema, alcuni ci tornano anche. Come Riccardo Trevisani che, durante la diretta di Cronache di Spogliatoio, ci tiene a perseverare nella battaglia contro il protocollo Var e, in particolare, non ci sta sull'episodio di Rovella. Ecco le sue parole: "Se vai al Var per quella roba lì devi dare 5 rigori a partita. Il fallo di Rovella è un tocco dietro l’orecchio, dai. La cosa che disturba è li'ncapacità di fare le scelte corrette. Sarà anche un fallo, ma non è un chiaro ed evidente errore, perché vai al Var? La Lazio si ritrova a tre giorni di distanza da un chiaro ed evidente errore non fischiato, mi riferisco al rigore non dato con il Ludogorets, e inuna situazione meno netta come questa in cui gli si va ad annullare il gol. C’è un problema di protocollo, non è un chiaro ed evidente errore. Sennò su ogni calcio d’angolo alla minima sbracciata è calcio di rigore. Tra l’altro secondo me l’errore del Var propizia l’errore di Rovella sul gol di Man, perché viene condizionato".