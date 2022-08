Lazio, Trolli (Gli Autogol) su Acerbi: "La finiamo con questo accanimento?"

Fonte: Ludovica Lamboglia - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha fatto non poco discutere il possibile approdo di Francesco Acerbi all'Inter. Claudio Lotito ha aperto al prestito con diritto di riscatto, ieri l'agente Pastorello ha raggiunto la sede nerazzurra. "L'incontro è andato bene. Abbiamo fatto un piccolo passo in avanti" , ha affermato all'uscita. Il nodo adesso si lega alla questione delle due mensilità e le preferenze per Akanji e Chalobah. Nel frattempo sui social è scoppiato un vero caso da parte dei tifosi nerazzurri sull'arrivo di Acerbi tanto da lanciare l'hashtag #Acerbinonlovogliamo. Il motivo? Il dissenso arriva dal suo passato in rossonero e per la sua "risata isterica" dopo il gol di Tonali in Lazio - Milan, immortalata dalle telecamere. A tal proposito, Alessandro Trolli de Gli Autogol ha espresso tutto il proprio dissenso in merito: "Conosco Acerbi da un po' e sinceramente non capisco tutto questo questo accanimento nei confronti di questo ragazzo. Il sorrisino in Lazio - Milan, la professionalità... Ma la finiamo? Ace è uno che soltanto per quello che ha passato va elogiato e rispettato. E' uno che ha contribuito enormemente alla crescita della Lazio in questi anni. Se dovesse arrivare all'Inter in prestito sarebbe un buon acquisto" E poi in contraddizione con l'hashtag lanciato dai tifosi dell'Inter conclude: "#IoAcerbiLoVoglio".