Calciomercato Lazio, ecco cosa è stato chiesto ad Acerbi e Marotta

Nella giornata di ieri Federico Pastorello, agente di Francesco Acerbi, si è recato nella sede dell'Inter per portare avanti la trattativa. Come riporta la rassegna di Radiosei, nella riunione è emersa soprattutto della questione delle mensilità di luglio e agosto. Il difensore aveva dato la piena disponibilità a rinunciare alla prima, mentre la seconda, secondo quanto pianificato da Lotito, sarebbe stata pagata dall’Inter, in aggiunta ai circa 500 mila euro per il prestito. Immediato il "no" da parte di Marotta e Ausilio i quali vogliono obbligatoriamente che il prestito sia gratuito. Per questo, al 33 laziale è chiesto l'ulteriore sacrificio di rinunciare anche alla seconda mensilità. Se vuole l'Inter deve fare qualche sforzo, ma bisognerà prima vedere se è l'Inter a volere lui, perchè per il club nerazzurro le priorità si chiamano ancora Chalobah e Akanki. Il prestito con diritto di riscatto farebbe sì che Lotito eviti minusvalenze, rinviando la soluzione di dodici mesi e alleggerendo il monte stipendi.