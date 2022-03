Lazio, tutti agli ordini di Sarri: oggi la ripresa in vista del Venezia

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sono due i giorni di riposo concessi dal tecnico Maurizio Sarri. Dopo la vittoria contro il Cagliari, la Lazio scenderà oggi sul campo del Training Center di Formello per la ripresa degli allenamenti in programma alle ore 15:30. Sarri si prepara contro il Venezia, prossima partita di campionato in programma allo Stadio Olimpico di Roma lunedì 14 marzo alle 20:45. Come già anticipato, oggi potrebbe rivedersi in campo per un lavoro differenziato Manuel Lazzari che adesso punta la squadra di Zanetti. Cataldi ai box per una lieve lesione è più probabile che torni per la partita contro la Roma il 20 marzo. Ciro Immobile non dà preoccupazioni dopo le lastre di controllo che hanno solamente evidenziato una contusione al costato dopo la gomitata di Lovato. Domani è prevista una doppia sessione di allenamento ma nel frattempo, Maurizio Sarri e la Lazio si preparano per la sgambata odierna.