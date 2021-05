Lazio, tutti pazzi per la mamma: gli auguri social dei biancocelesti - FOTO

Giornata speciale quella di oggi in cui si festeggia la festa della mamma. Una ricorrenza che ogni anno vede tantissimi messaggi anche da parte dei biancocelesti che sui social hanno postato foto e pensieri dedicati alle mogli e alle mamme ovviamente. Primo tra tutti Ciro Immobile che ha prima postato una foto con dedica alla moglie Jessica: "Buona festa della Mamma amore mio. Sono tanto orgoglioso di te quello che sei per i nostri figli. Ti amo, sei speciale", e poi una per mamma Michela: "Non smetterò mai di ringraziarti per quello che hai fatto e che fai ogni giorno per me. Ti voglio bene mamma".

Bella dedicata anche quella di Thomas Strakosha: "Tanti auguri alla miglior mamma nel mondo la felicita della mia vita che con il suo sorriso mi cambia la giornata che dio ti benedica sempre e tu a noi. Tanti auguri a tutte le mamme che dio vi benedica". Anche Leiva sullo stile di Immobile ha postato due pensieri: uno per la moglie: "Buona festa della mamma! Pedro Lucas e Valentina non potevano avere una madre migliore", e uno per la mamma: "Fortunato ad averti come madre, grazie per tutti gli insegnamenti".

