Lazio, tutto pronto per il ritiro di Auronzo: il programma

RASSEGNA STAMPA - Pronti via, la stagione della Lazio sta per iniziare. La squadra si è radunata nella giornata di ieri a Formello per svolgere le classiche visite mediche, che proseguiranno anche nella giornata di oggi, e poi sarà pronta per partire alla volta di Auronzo di Cadore per dare il via al ritiro estivo.

Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport squadra e staff partiranno nella giornata di domani, mercoledì 11 luglio, voleranno in charter verso l’aeroporto Marco Polo di Venezia per poi proseguire in pullman verso Cadore. Squadra in campo allo Zandegiacomo già nel pomeriggio dove alle 17.30 Baroni condurrà il primo allenamento.