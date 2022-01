Lazio - Udinese, dove vedere la sfida di Coppa Italia in tv e streaming

Torna la Coppa Italia, uno dei trofei in cui la Lazio ha più brillato negli ultimi anni e in cui gli uomini di Sarri dovranno confrontarsi con l'Udinese negli ottavi di finale. In palio ci sono i quarti contro il Milan e quest'anno nella trasmissione della competizione c'è una novità: a detenerne i diritti è infatti Mediaset, che interrompe la tradizionale visione del torneo sulla Rai. La partita tra Lazio e Udinese prevista per le 17:30 di martedì 18 gennaio all'Olimpico sarà quindi trasmessa in diretta e in esclusiva tv su Italia 1, mentre per quanto riguarda i canali di streaming sarà possibile vedere il match su Mediaset Infinity e su Sportmediaset.it. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Trevisani, affiancato da Andrea Agostinelli nel ruolo di commentatore tecnico.