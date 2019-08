Lazio, ufficiale l'arrivo di Dziczek: il comunicato del club

LAZIO, UFFICIALE DZICZEK - "La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Patryk Dziczek proveniente dal Gliwicki Klub Sportowy Piast". Questo il comunicato del club per ufficializzare l'arrivo del giovane centrocampista (classe'98) che pochi giorni fa aveva sostenuto le visite mediche in Paideia. Verrà girato in prestito alla Salernitana per poi tornare a Roma con più esperienza.

