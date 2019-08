Calciomercato Lazio, un altro club su Kalinic: c'è anche il Galatasaray

La Lazio ancora si guarda attorno per un eventuale colpo in attacco. Tanti i nomi in lista, tante le possibili strade da percorrere. Tra questi, anche Kalinic è finito in orbita biancoceleste: l'Atletico Madrid l'ha messo sul mercato. Però la concorrenza per accaparrarsi il giocatore è tanta. Oltre al derby che potrebbe accendersi con la Roma, secondo quanto riporta TMW anche il Galatasaray avrebbe messo gli occhi sul calciatore. In caso i biancocelesti volessero fare sul serio, dovrebbero riuscire a superare le altre pretendenti.

