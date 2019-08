Lazio, Dziczek in Paideia: visite mediche per il centrocampista polacco

Il calciomercato della Lazio regala un altro colpo per il futuro. Stamattina si è presentato in Paideia per le visite mediche Patryk Dziczek, centrocampista polacco classe '98 ex Piast Gliwice. Sarà il terzo giocatore ad essere girato in prestito alla Salernitana dopo Karo e Kiyine, per poi tornare a Roma con più esperienza. Una parentesi importante per la conoscenza del calcio italiano, con il fine di ripercorrere quanto già fatto da Strakosha, Luiz Felipe e di recente da André Anderson.

