Lazio, un anno fa la prima doppietta di Caicedo: il club la ricorda sui social - VD

Era il 28 aprile del 2019 e Felipe Caicedo siglava la prima doppietta della sua esperienza in biancoceleste. Davanti alla squadra di Simone Inzaghi, la Sampdoria di Giampaolo. I primi 45' di gioco sono dominati dalla squadra ospite, che va in gol due volte in 19', entrambe le volte con il 'Panterone'. A fine primo tempo, poi, i blucerchiati devono far fronte all'espulsione di Ramirez. Seconda frazione di gioco più equilibrata, con Quaglierella che riapre la partita e sfiora il clamoroso pareggio. Al 90', però, il risultato è fermo sull'1-2. A distanza di un anno da quella gara, il club ha ricordato la vittoria sui propri canali social, sottolineando la prima doppietta dell'ecuadoriano. Di seguito il video in questione:

