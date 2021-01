Lazio, un biancoceleste presente nella Top11 di WhoScored - FOTO

La Lazio è stata la prima squadra a scendere in campo nella18° giornata del campionato di Serie A battendo nel derby della Capitale la Roma con un netto 3-0. Luis Alberto si è reso protagonista di una doppietta e anche di una partita perfetta che gli vale la nomina nella Top11 della settimana di WhoScored. Il Mago è l'unico biancoceleste presente in formazione, a completare: Handanovic in porta; Calabria, Koulibaly, Criscito e Dalot i difensori; Kucka, Luis Alberto appunto, Barella, Insigne a centrocampo e Ibrahimovic con Simy in attacco.

