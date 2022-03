Lazio, un Parco in memoria di Pino Wilson: l’iniziativa del presidente

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

La Lazio e la sua gente si stringono attorno al dolore per l’improvvisa scomparsa di Pino Wilson. Lo storico Capitano ha scritto pagine bellissime della storia del club che rimarranno in eterno nei ricordi di chi lo ha conosciuto e lo ha vissuto. La società, su proposta del Presidente Claudio Lotito ha deciso di ricordarlo in un modo speciale. In collaborazione con il Comune di Roma, come si legge nel comunicato, il patron biancoceleste ha avviato la procedura per intitolargli un Parco della città.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE